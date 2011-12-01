Тельферы болгарские - электрические тали

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Классификация талей и виды тельферов

Электротельфер – это электрический грузоподъемный механизм, который позволяет перемещать груз как в вертикальном так и в горизонтальном положении. Захват груза производится за счет крюка. Тельфер производства завода «Балканско Ехо ЕООД» отличается своим свойством качественно и долговечно работать. В последние годы завод Балканско Ехо усовершенствовал свои технологии по производству подъемно-транспортного оборудования. На всех грузоподъемных механизмах сериий «Т», «МТ», «ВТ» установлена тепловая защита двигателя, что позволяет защитить конструкцию от перегрева. Также они оснащены встроенным тормозом на передвижение. Степень защиты IP54 обуславливает высокий стандарт качества. Для грузоподъемных устройств серии ВТ и ВМТ возможно специальное рудничное исполнение взрывозащиты (необходимое при подземных выработках шахт и рудников, в том числе опасных по газу (метану) и /или угольной пыли). Такое оборудование относится к категории рудничного взрывозащищенного электрооборудования.

Производство и продажа болгарских талей электрических

Тали, как грузоподъемные механизмы давно зарекомендовали себя в различных сферах деятельности – от небольших складов и автосервисов, до разного рода масштабных строительных и промышленных работ. Грузы при помощи этих механизмов могут перемещаться не только на высоту, но также при использовании дополнительных конструкций – передвигаться горизонтально. Обычно в качестве грузозахватного органа в этих агрегатах используются крюки, прикрепленные к цепям или канатам. В зависимости от этого различают канатные и цепные устройства. Также по разновидности управления таким устройством это подъемное оборудование подразделяется на механическое и электрооборудованное.

Все большую популярность сегодня приобретает другая разновидность грузоподъемного оборудования – электрические тали. Эти устройства управляются при помощи электрического привода, что дает ряд хороших преимуществ сразу в нескольких направлениях. Во-первых, их грузоподъемность и производительность гораздо выше, чем у ручных механизмов. К тому же дистанционное управление (при помощи специального пульта) помогает снизить риск несчастных случаев и повысить безопасность труда.

На сегодняшний день наша компания «КРАНИМПОРТ» готова предложить самые ходовые и популярные механизмы из этой категории грузоподъемной техники. Одна из популярнейших серий:

Электрические тали типа «Т»

Стационарный

Грузоподъемность: 200 - 16 000 кг

Полиспастная система: 1/1; 2/1; 4/1; 2/2

Высота подъема: 6 - 72 m

Скорость подъема: 4 - 32 m/min

(с микроскоростью при соотношении 1:4 и 1:6)

Остальные предлагаемые исполнения подробно в каталоге Балканско Ехо >>

Серия Т10 (с полиспастом 2/1), или их аналог Т39 (с полиспастом 4/1) в конструкции является максимально популярной среди данной категории подъемных устройств. Такие механизмы крайне универсальны, могут использоваться в большинстве просторных помещений: на производстве, в строительстве и на крупных складах. Однако если работы по подъему грузов ведутся в ограниченных пространствах больше подойдет серия Т45 с полиспастом 2/1, (или ее аналог Т78 с полиспастом 4/1) с уменьшенной строительной высотой. Еще предлагаются стационарные устройства серий Т01 и Т02 (на «лапах» и на «пальцах» соответственно).

В России сегодня самими распространенным оборудованием данного типа являются тельферы производства завода «Балканско Ехо» ЕООД, Р. Болгария, который работает в сфере производства грузоподъемной техники уже четвертый десяток и за это время выпустил в продажу несколько сотен тысяч качественных грузоподъемных единиц техники. Подъемные устройства болгарского производства обладают самыми высокими характеристиками. Они надежны, долговечны, износостойки и безопасны, а также доступны по цене, что сейчас является немаловажным аспектом в любом роде деятельности. Завод имеет как сертификаты европейского уровня, таки и одобрение российских сертификационных центров. Продукция этого завода используется по всему миру и всегда оправдывает ожидания.

Другая популярная усовершенствованная серия производства болгарского завода на сегодняшний день, это:

Электротельферы типа «МТ»

Стационарный

Грузоподъемность: 160 - 32 000 кг

(специальные исполнения - до 63 000 кг)

Полиспастная система: 1/1; 2/1; 4/1; 2/2; 4/2

(специальные исполнения - 6/1; 8/1; 2х2/1-1; 2х3/1-1; 2х4/1-1)

Высота подъема: 4.5 - 104 m

Скорость подъема: 1 - 32 m/min

(с микроскоростью при соотношении 1:4 и 1:6)

Остальные предлагаемые исполнения подробно в каталоге Балканско Ехо >>

Тип «МТ» является усовершенствованным продолжением предыдущей серии с измененной формой корпуса устройства (он прямоугольный, а не круглый), что позволило увеличить рабочую грузоподъемность механизма до 60 т.

Надо также отметить, что в конструкции такой грузоподъёмной техники используется двигатель, работающий от электричества. Он износостойкий, выполнен из специальных современных материалов и снабжен защитой от возгорания (особенно у электроталей класса взи – взрывозащищенного исполнения).

Электротельферы типа «ВТ»

Стационарный

Грузоподъемность: 400 - 16 000 кг

Полиспастная система: 1/1; 2/1; 4/1; 2/2

Высота подъема: 6 - 72 m

Скорость подъема: 2 - 16 m/min

(с микроскоростью при соотношении 1:4)

Остальные предлагаемые исполнения подробно в каталоге Балканско Ехо >>

Эта разновидность оборудование имеет категорию взи – то есть взрывозащищенное. Его использование предполагает проведение грузоподъемных работ особых взрывоопасных ситуациях. Данные задачи отражены в специальной конструкции этих механизмов (оболочка всех деталей, чтобы избежать искр во время трения), а также в материалах, используемых для их производства (туго воспламеняющиеся материалы). Также все агрегаты такого плана имеют специальные маркировки (вида (Ех) d IIС T5), указывающие на температурный класс и группу взрывчатых веществ.

Кроме того, с недавних пор возможно и специальное рудничное исполнение тельферов взи с маркировкой взрывозащиты РВ Ex c I Mb. Такие устройства уже относятся к классу рудничного взрывозащищенного электрооборудования, которое используется для шахт и рудников, в том числе с опасными газами, таким как метан и/или угольной пылью.

Электрические тали типа «ВMТ»

Стационарный

Грузоподъемность: 400 - 32 000 кг

(специальные исполнения - до 63 000 кг)

Полиспастная система: 1/1; 2/1; 4/1; 2/2; 4/2

(специальные исполнения - 6/1; 8/1; 2х2/1-1; 2х3/1-1; 2х4/1-1)

Высота подъема: 4.5 - 104 m

Скорость подъема: 1 - 20 m/min

(с микроскоростью при соотношении 1:4)

Остальные предлагаемые исполнения подробно в каталоге Балканско Ехо >>

Тип «ВМТ» является продолжением предыдущей серии и также относится к категории взи оборудования. Но это более усовершенствованные конструкции за счет увеличения показателей грузоподъемности и скорости подъема и передвижения.

Для этой серии также возможно рудничное исполнение и изготовление по индивидуальному проекту заказчика.

Надо отметить, что специалисты этого болгарского завода Балканско Ехо год от года работают над совершенствованием конструкций своего оборудования. В его производстве применяются только самые современные и безопасные материалы. Вся грузоподъемная техника проходит специальные испытания надежности и безопасности. Этот же завод производит и отдельные запчасти для своего оборудования, что облегчает эксплуатацию изделий и продлевает срок их службы, т.к. в любой момент вы можете заменить износившуюся деталь на оригинальную новую того же производителя. Вся продукция завода Балканско Ехо имеет уникальную голографическую защиту от подделок.

Широкий спектр предлагаемых грузоподъемностей и модификаций также делает оборудование болгарского завода крайне популярным во всем мире. Вы можете выбрать необходимую степень грузоподъёмности, строительную высоту для ваших работ, особенности крепления и передвижения, а также заказать оборудование по индивидуальному проекту и в специальных исполнениях для разного климата или температурного режима. Надо также отметить, что нет равных этому оборудованию при работе в особо тяжелых условиях, взрыво- и пожароопасных средах. Для таких условий завод «Балканско Ехо» производит уникальную линейку тельферов во взрывозащищенном исполнении нескольких модификаций.

Тельферы также в своей конструкции имеют крюки, прикрепленные к особо прочной калиброванной цепи или канату (тоже повышенной прочности). Соответственно, в зависимости от этого среди электроталей также выделают канатные и цепные.

Компания «КРАНИМПОРТ» также готова предложить и цепные варианты тельферов:

Тельфер электрический цепной тип «ВE», «ВB»

Существует и такой тип талей как цепные электрические тали. Они имеют небольшую высоту подъема, более компактны и обладают двумя скоростями. В их конструкцию калиброванная цепь и специальных особо прочных сплавов. Сферы применения этих устройств крайне разнообразны.